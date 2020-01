Horčík pre silnejšie srdce aj kosti: Tabletky však vymeňte za ryžu alebo čokoládu

BRATISLAVA - Magnézium, alebo horčík, je síce malým, no za to veľmi dôležitým prvkom v našom organizme. Jeho nedostatok dokáže narobiť poriadnu šarapatu. Je štvrtým najdôležitejším minerálom v našom tele, a preto mu treba venovať patričnú pozornosť. Pre správne fungovanie ho potrebujeme všetci, no čím sme starší, tým viac stúpa aj jeho potreba. Dnes vám ukážeme, za čo všetko je zodpovedný, a prečo by sme mali pamätať jeho dostatočný príjem.