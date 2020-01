Chôdza zlepšuje náladu aj imunitu: Boli ste už dnes na prechádzke?

BRATISLAVA - Chôdza predstavuje pre človeka ten najprirodzenejší pohyb, i keď ju väčšina z nás pomaly ale isto vytláča zo života. Autom sa dostaneme prakticky kdekoľvek a zvykli sme si na určitú úroveň pohodlia. Určite ste aj vy počuli o tom, že dospelý človek by mal prejsť denne aspoň 10-tisíc krokov. Správny počet pomáhajú sledovať nielen aplikácie v mobile, ale aj fitness náramky či inteligentné hodinky. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako to s tou chôdzou vlastne je.