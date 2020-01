BRATISLAVA - Pomaly, ale isto sme sa prehupli do Nového roku. To, čo prinesie, ukáže až čas. Mnoho vecí môžeme sami ovplyvniť, pretože sme sami strojcami vlastného šťastia. No sú udalosti, na ktoré máme len minimálny vplyv. Napríklad na tie, ktoré minulý rok hýbali nielen našou malou krajinou, ale aj celým svetom. V dnešnom kvíze si môžeš overiť, ako dobre si sa díval na dianie vôkol seba.