BRATISLAVA - Pre väčšinu z nás je to deň spojený so zábavou, dobrým jedlom a oslavou nového i starého roka. Pre našich štvornohých miláčikov ide naopak o deň, počas ktorého zažijú najviac stresu. Môže za to zábavná pyrotechnika, respektíve jej zvuk a výbuchy. Ako v tomto prípade psom a mačkám pomôcť, aby posledný deň roka prežili bez väčších problémov? Základ je ich nenechávať osamote.