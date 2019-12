BRATISLAVA - Upratovanie a čistenie domácnosti vníma väčšina z nás ako činnosti, ktoré jednoducho treba urobiť. Existuje ale obdobie, kedy by práve dôkladná hygiena v byte či dome mala byť pre nás absolútnou prioritou. Je to po prekonaní každého infekčného ochorenia, bez ohľadu na to, či ide o chrípku, črevnú virózu alebo prechladnutie.