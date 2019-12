Najväčšie klzisko Európy je v Moskve

Zdroj: ВДНХ

Moskva je dokonalou destináciou pre tých, ktorí majú radi zimu so všetkým, čo k nej patrí. Vrátane nízkych teplôt, snehu a korčuľovania. V metropole Ruska je k dispozícii viacero klzísk. Najkrajším okolím sa môže pochváliť to na Červenom námestí, ak si ale chcete čo najlepšie zašportovať, mali by ste zamieriť do Výstaviska úspechov národného hospodárstva. Práve tam sa nachádza vôbec najväčšie klzisko v Európe.