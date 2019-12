BRATISLAVA - Každé nárečie má svoje špecifické výrazy, ktoré sú na míle vzdialené od spisovného jazyka. No práve v tom je ich čaro. Vďaka ním sa zachováva história a my prostredníctvom nich môžeme aspoň na okamih zahliadnuť do minulosti našich predkov. Ako sa vyznáte v šarištine? Svoje vedomosti si môžete overiť v dnešnom kvíze: