VIDEO Spoznal by si ju? Takto vyzerala Bratislava v roku 1989, pozri si ju z unikátnych záberov natočených po otvorení hraníc so západom

BRATISLAVA - #Iba hodinu od Viedne, no do decembra 1989 ďalej ako do Bangkoku. Taký popis má video na Youtube od jedného z našich západných susedov. A ukazuje Bratislavu, akú si už pamätá len pár ľudí. Ide totiž o koláž záberov nakrútených len pár dní po páde komunizmu a otvorení hraníc. Vznikli v decembri 1989, čiže presne pred 30 rokmi a s kamerou dnešné hlavné mesto navštívil niekto z Rakúska.