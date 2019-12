BRATISLAVA - Aj keď ste spolu už dlhé roky, vždy sa dajú podniknúť kroky, ktoré do vášho vzťahu prinesú závan príjemných emócií a vzrušenia. Stačí, ak sa každý deň aspoň na pár chvíľ odchýlite od svojej každodennej rutiny a vkĺznete do sveta, kde ste jeden pre druhého stredobodom pozornosti. Poznáme spôsoby, ktoré pri správnom skombinovaní dokážu aj do nudného vzťahu priniesť dávno zabudnutú iskru.