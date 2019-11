10 láskavých citátov o smrti: Exupéryho či Werichove myšlienky vás zohrejú pri srdci

BRATISLAVA - Ak by bola smrť ľudská bytosť, už dávno by sedela za mrežami a my by sme si splnili sen o večnom živote. Je však súčasťou kolobehu, musí existovať. Inak by bol svet ako zaváraninový pohár s uhorkami, natlačený na prasknutie. Na každého má „rovný meter“. Nezáleží jej na postavení v spoločnosti, bohatstve ani na výzore. Keď príde čas, zoberie si každého. Veď ako zaznelo v kultovej komédii, Marečku, podejte mi pero!: „Setkáme se na hřbitově!“