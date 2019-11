Žužu a Peťo vymenili dobrú prácu doma za život v Austrálii: Je to ako na inej planéte, s hadmi a pavúkmi sa to na internete preháňa

BRATISLAVA - Jedného dňa si zbalili kufre a vybrali sa žiť za hranice Slovenskej republiky. Na tom by nebolo nič zvláštne. Predsa len, je to pomerne bežné rozhodnutie dvoch mladých ľudí, ktorí chcú okúsiť život v inej krajine. Peter Sedláčik a Žužu Gálová sa však rozhodli odísť do ďalekej Austrálie. O láske k cestovaniu vytvorili blog Lens Between Us, založili si grafické štúdio a vytvárajú neobyčajné fotografie. Prečítaj si rozhovor s dvojicou úspešných Slovákov.