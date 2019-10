Muž išiel na poslednú chemoterapiu: Brutálny zážitok na ceste do nemocnice mu zlepšil deň

BEULAVILLE - Muž zo Severnej Karolíny minulý týždeň išiel do nemocnice na posledné kolo chemoterapie. Značne mu to spríjemnil fakt, že po ceste tam stihol vyhrať v lotérii. Nielenže je teda na dobrej ceste k uzdraveniu, ale život si teraz môže spríjemniť aj vďaka veľmi slušnej hotovosti.

Ronnie Foster, ktorý trpí rakovinou, sa pred pár dňami vybral k lekárovi, kde mal absolvovať poslednú liečbu chemoterapie. Po ceste sa zastavil na benzínovej pumpe v meste Beulaville a kúpil si stierací žreb a hneď vyhral päť dolárov. Zacítil šťastie a rozhodol sa peniaze investovať do kúpy ďalšieho losa v hodnote päť dolárov. Na poslednú chvíľu ale kúpil hneď dva. A práve vďaka tomu druhému sa z neho stal boháč.

"Zrazu som zbadal všetky tie nuly a úplne som zamrzol. Neveril som tomu až do momentu, kým so nedal žreb overiť predavačovi. Keď mi povedal, aby som hneď zašiel do ústredia lotérie, celý som sa roztriasol," hovorí dôchodca.

Jeho výhra činila 200 000 dolárov (cca 180 000 eur), po zdanení si domov odniesol 141 501 (127 500 eur). Peniaze plánuje použiť na splatenie svojej liečby, zvyšok si uloží na horšie časy. "Už aj bez toho som bol v ten deň šťastný, pretože som mal pred sebou poslednú chemoterapiu. Toto mi ho ale ešte výrazne vylepšilo," uzavrel Ronnie. Stal sa posledným výhercom prvej ceny v lotérii Win It All, tá totiž koncom novembra končí.