BRATISLAVA - Hovorí sa, že joga nie je len cvičenie, je to životný štýl. A môže to byť dokonca aj liečebná terapia. Ak sa pre tento druh športu práve rozhodujete, určite viete, že existuje viacero typov. V poslednej dobe sa však do popredia stále viac dostáva takzvaná hormonálna joga.