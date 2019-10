DUBAJ - Viac ako desať rokov starý hotel Atlantis The Palm v Dubaji bude mať svojho nástupcu. Stavajú tam totiž najmodernejší luxusný hotel Royal Atlantis. Jeho predchodca Atlantis The Palm sa nachádza na umelo vytvorenom ostrove Palm Jumeirah a získal si povesť magnetu pre celebrity. Tie si obľúbili najmä to, že ponúka niektoré z najpozoruhodnejších a najdrahších apartmánov v Emirátoch.