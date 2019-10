VALENCIA - #Ísť do Španielska za krásnymi plážami či morom je síce fajn, avšak mnohým to pripadá byť nudné a nezaujímavé. To je aj prípad Petra Holíka (31), ktorý sa rozhodol vycestovať do tejto temperamentnej krajiny s jasným účelom – zúčastniť sa populárnej rajčinovej bitky. Aké to bolo, koľko ho to stálo a čo okrem toho zažil sa dozvieš v rozhovore.