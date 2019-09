BRATISLAVA - Na „disneyovkách“ už vyrástla nejedna generácia. Boli príjemným spestrením nášho detstva, kedy sme sa netrpezlivo tešili na našu obľúbenú rozprávku, a to bez ohľadu na to, že sme ju videli snáď tisíckrát. Štúdiou Walta Disneyho už celé desaťročia prináša množstvo animovaných filmov, ktoré jednoducho milujeme. Čo všetko o nich vieš? Over si to v dnešnom kvíze.