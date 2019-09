Nová výzva zaplavila internet: Zapojili sa do nej hasiči a policajti z celého sveta, pridajú sa aj tí naši?

BRATISLAVA - Určite si aj ty niekedy premýšľal nad tým, čo všetko sa zmestí do takého policajného či hasičského auta. Polícia vo švajčiarskom Zürichu pravdepodobne ani netušili, aké šialenstvo rozpútajú svojou fotografiou. Nielenže ukázali, čo všetko sa nachádza v ich policajnom aute, ale zároveň sa im to podarilo podať aj originálne. Na zábere, ktorý vznikol z dronu to vyzerá, ako typické balenie hračky pre deti.