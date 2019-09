BRATISLAVA - Kedysi to boli predovšetkým lovci a živitelia rodiny, dnes sa na nich kladú oveľa vyššie nároky. Od súčasného muža spoločnosť vyžaduje, aby bol nielen úspešný v práci, ale tiež starostlivý k žene a deťom, aby podporoval partnerku v kariére, dokázal sa vcítiť do jej nálad, a navyše by mal byť ešte sympatický, vyšportovaný a dostatočne výkonný v posteli.