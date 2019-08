FOTO Veľké pátranie po rozkošnej fenke: Slováci ukázali nevídanú súdržnosť

Sučka československého vlčiaka Eisha sa stratila uplynulý víkend v Stupave, kde ju venčil už jej tretí majiteľ. Muž skolaboval a prebral sa až v nemocnici, kde bol hospitalizovaný niekoľko dní. Pes zatiaľ utiekol a a na chvíľu sa pod ním akoby zem prepadla. Frederika, z ktorej chovnej stanice Eisha pochádza, po nej okamžite začala pátrať. "Prosím všetkých zo širokého okolia Stupavy (Studienka) o pomoc. Nový majiteľ v nedeľu ráno skolaboval na prechádzke. O Eishe nemáme zatiaľ žiadne info. Ak by ste ju náhodou zahliadli, kontaktujte mňa, prípadne sa ju pokúste odchytiť," napísala na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Frederika Poláková

Krátko nato sa začala obrovská pátracia akcia, do ktorej sa zapojili desiatky ľudí. Vytlačili letáky, brázdili okolie vo dne v noci, len aby mohli priniesť dobré správy. Pribúdali informácie o tom, kto a kde Eishu zahliadol. Videli ju v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a naposledy pri maďarských hraniciach v Rajke. Nikomu sa ale fenku nepodarilo odchytiť, pretože sa neustále presúvala z miesta na miesto. Vo štvrtok ale prišla správa, že bola videná v Čunove pri vodnom diele.

Zdroj: Facebook/Frederika Poláková

Na miesto okamžite utekala veterinárka. Trvalo asi 45 minút, kým ju odchytila. Najprv sa trochu ponaháňali a spoznávali sa. Eishu museli nakoniec uspať, aby ju mohli navliecť do obojka a odniesť do auta. Následne bola prevezená k Frederike a umiestnená do koterca. Príbeh mal teda šťastný koniec, a to najmä vďaka tímovej práci a zanietenosti ľudí, ktorým nebol ľahostajný osud mladého psíka.

Zdroj: Facebook/Dana Rattus

Zdroj: Facebook/Dana Rattus

"Bože ľudia! Obrovské ďakujem vám všetkým, ja naozaj nemám slov. Sme doma. Je v koterci a ešte spinká po oblbovačke. Miestami som neverila, že ju ešte niekedy uvidím, ale už je dobre. Po nejakom čase jej začneme hľadať nový domov," napísala nadšená Frederika.