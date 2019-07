BRATISLAVA - Najlepším spôsobom, akým sa dá vyhrať hádka, je vôbec do nej nevstupovať a nezúčastňovať sa žabomyších vojen, ktoré nikam nevedú. No ak sa nechtiac dostaneme do konfliktu, neostáva nám nič iné, než postaviť sa mu tvárou v tvár.