BRATISLAVA - Na starovekých stavbách sa logicky podpísal zub času. Zrúcaniny hradov milujeme aj na Slovensku, no vo svete sú ešte staršie stavby, ktoré dokážu prilákať ročne milióny turistov. Stačí si spomenúť na aténsku Akropolu. Rozmýšľal si však niekedy nad tým, ako by legendárne pamiatky vyzerali, ak by neboli ruinami. Z týchto vizualizácií dostaneš odpoveď.