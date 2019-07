BRATISLAVA - Predstava o senioroch sa z roku na rok mení. Ľudia dnes dlhšie žijú, sú zvyknutí na technické vychytávky, nemajú tak konzervatívny pohľad na svet, ako zvykli mať v minulosti a sú menej odkázaní na vlastných príbuzných. To im otvára dvere, umožňuje tešiť sa zo života a aj po odchode do dôchodku žiť plnohodnotný a spokojný život. Ako to teda všetko seniori zvládajú? A čo ich naopak trápi najčastejšie?