Život na dôchodku prináša množstvo pozitív: Naučte sa starnúť s gráciou

BRATISLAVA - Proces starnutia či dosahovania zrelosti je životná etapa, ktorej sa nevyhne nikto z nás. Mnohých však tento proces zaskočí, majú z neho strach a preto sa ho snažia preskočiť. Scott Lilienfeld, profesor z Emory University v Atlante však poukazuje na to, že starnutia sa netreba báť. Prináša so sebou množstvo pozitív, ktoré skutočne stoja za to. Podriadiť svoj život všadeprítomnému kultu večnej mladosti určite nestojí za to.