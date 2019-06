BRATISLAVA - Umenie je krásna vec. Je v ňom zachytené to, čo sa nedá vyjadriť slovami. Určite si aj ty prišiel do kontaktu s (notoricky) známymi obrazmi, ktoré sme použili v dnešnom umeleckom kvíze. V ňom máš možnosť oprášiť si svoje znalosti o najznámejších maľbách sveta. Spomenieš si, kto čo namaľoval a ako sa volajú slávne obrazy? To všetko si môžeš overiť v dnešnom jednoduchom kvíze.