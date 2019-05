Unikátny, mrazivý, dychberúci: Miniséria Černobyľ ukazuje temnú minulosť, ašpiruje na seriál roka

BRATISLAVA - Na začiatku roka by sme asi našli len málokoho, kto by pochyboval o tom, že najlepším seriálom sa stane vyvrcholenie eposu z Westerosu, Game of Thrones. Najočakávanejšie finále televíznej histórie však veľmi škaredo prepadlo, zatiaľ čo jedna nenápadná miniséria vystrelila na samý vrchol obľúbenosti u divákov i hodnotení kritiky. A práve preto by si sa mal/a do seriálu Černobyľ rozhodne pustiť aj ty.