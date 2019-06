5 vecí, ktoré sú dnes veľkým trendom: Vykašlite sa na ne a budete šťastnejší

BRATISLAVA - Doba je rýchla a jeden trend strieda druhý. Skúšame všeličo nové, hľadáme sami seba a niekedy si vôbec neuvedomíme, že úplne zbytočne. My predsa vieme, kto sme, na čom nám záleží a po čom túžime. Len si to občas musíme pripomenúť. Čomu možno občas venujeme prílišnú pozornosť a prikladáme tomu až priveľký význam? Občas stačí malá zmena a pripomenieme si, kto vlastne sme.

Dajte si pauzu od virtuálneho života

Neustále skrolovanie, počítanie lajkov a podvedomý strach, že vám ujde najnovšie virálne video či ďalšia selfie kamarátov v Dubaji – hovorí vám to niečo? Aj ľudia, ktorí sociálnym sieťam dlho odolávali, sa niekedy stávajú od nich tak trochu závislými. Pridávajú ešte jeden pohyb palcom po obrazovke mobilu, aby videli „už naozaj posledný“ screen Facebooku. Virtuálny svet sa však bez nás naozaj nezrúti.

Menej času na Facebooku či Instagrame dokonca prospieva našej psychike a spokojnosti. Tak si pokojne dajte pauzu, vychutnajte so zavretými očami slnečné lúče, užite si dobrú knihu, alebo si dohodnite stretnutie s kamošmi – ale také ozajstné, s pivom alebo kávou, a hlavne s vypnutými mobilmi. A keď sa vás kolegyňa nabudúce spýta, či ste už videli tú super koláž parodujúcu našich ústavných činiteľov, iba pokrčte plecami. Mali ste lepší program...

Ostaňte verní sami sebe

Vaše milované dovolenkové miesto je chata bez vody a obľúbené jedlo zemiakové placky, ale niekedy máte pocit, že by ste tieto veci ani nemali vysloviť nahlas. Veď za krásnou prírodou treba cestovať minimálne na Island, no a nejaké placky zo zemiakov sotva možno nazvať poriadnym jedlom – aspoň podľa vašich kolegov a známych.

„Keď pred šéfkou spomeniem, že mi chutí slovenské víno, vždy prevráti oči. Ona totiž pije len talianske vína – fľašu za 30 eur. A takto je to takmer so všetkým – čo nie je drahé, to sa neráta,“ opisuje situáciu Marcela. Časom tak možno aj vy začínate mať pocit, že by ste si mali vyraziť aspoň do Rakúska a objednať si minimálne gyozy. Rozširovať si obzory nie je na škodu, no ostať sám sebou je viac.

Peniaze sú fajn, ale...

Hypotéka, rodinná dovolenka, drahé darčeky, najnovšie technologické vychytávky – všetko sú to príjemné veci. Ale robia vás naozaj šťastnými? Niekedy je možno lepší menší a lacnejší televízor a o dva dni viac pre kamarátov, deti či vašu polovičku.

Tento predpoklad potvrdzuje aj štúdia uverejnená v Harvard Business Review. „Stojí za zmienku, že ľudia, ktorí bojujú s pokrývaním výdavkov a nemajú istotu finančnej budúcnosti, sa cítia často šťastnejší ako tí, ktorí dali prednosť peniazom pred voľným časom,“ konštatuje jej autorka Ashley Whillans.

Neplňte očakávania ostatných

Áno, uvedomujete si, že rodičia by vás už naozaj chceli vidieť „robiť kariéru“, a vaši kamaráti zas pevne veria, že vystrojíte megaoslavu tridsiatky. Ale vám sa fakt nechce. Ani jedno, ani druhé. Kašlite na to, čo by ste mali robiť podľa iných. Žite tak, aby ste boli šťastní. Túžite po psej pekárni alebo chcete kódovať weby z Bali? Nech sa páči. Narodeniny chcete osláviť len v kruhu najbližších – teda vy a váš pes? Jasné. Trochu zdravého sebectva je v tomto prípade úplne namieste.

Kašlite na dokonalosť

Keď už sme pri tých sociálnych sieťach, práve ony sú výkladom dokonalosti. Ten kváskový chlebík našej susedy je vždy na fotkách krásne nadýchaný a akurát vypečený. A ten náš? Nuž, pripomína skôr jemne pripálenú placku a chváliť by sa ním mohlo asi len 5-ročné dieťa. Na druhej strane, tá chrumkavá kôrka s maslom a so soľou fakt stojí za to. Nikdy nebude všetko úplne tip-top, o to dôležitejšie je naučiť sa milovať nedokonalosti. Lebo svet sa skladá práve z nich.

A, mimochodom, zvyšujúci sa tlak okolia na človeka si čoraz častejšie všímajú okrem vedcov a psychológov aj uvedomelé značky. Tie dobre vedia, že svojich zákazníkov nepresvedčia, aby si kúpili ich produkt, tvrdeniami o jeho dokonalosti, ale kvalitou výrobku. Presne na túto tému vtipne reaguje aj tradičná slovenská Popradská káva vo svojom najnovšom videu.

