PODCAST Ako dlho môžeš čakať na Godota? Dráma bola po vojne absurdná, boli v nej aj sex či drogy

Ilustračné foto

Zdroj: hastag.zoznam.sk

BRATISLAVA - Predstav si, že sa vyberieš do divadla, pohodlne sa usadíš a necháš sa unášať dejom. Čo očakávaš od predstavenia? V prvom rade nejaký prekvapivý zlomový bod. Príbeh predsa nemôže byť úplne priamočiary. A presne o to sa snažili aj dramatici po druhej svetovej vojne. Vo svojej tvorbe nadväzovali na predvojnové dramatické tradície, no 50. a 60. roky sa od seba dosť odlišovali, aspoň čo sa drámy týka.