ROZHOVOR Štěpánka sa nebojí motivovať: Najdôležitejšie je spájať ľudí, hovorí zakladateľka Women’s Talk

BRATISLAVA - Žena, ktorá motivuje a nebojí sa ísť do hĺbky samej seba. To bol prvý pocit, dojem, ktorý som mala zo Štěpánky Hojdovej, zakladateľky projektu Women’s Talks, teda ženských rozhovorov. Stretli sme sa na Okrúhlom stole žurnalistov, v rámci projektu Jediné zrno, ktoré organizovalo medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA. Cieľom projektu bolo ukázať, ako sa dá robiť žurnalistika inak. Ľudsky, dôstojne. Jednoducho tak, aby ukázala to, čo nás všetkých spája. A Štepánka je dôkazom toho, že sa to naozaj dá.