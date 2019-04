BRATISLAVA - Ťažko tomu veriť, no už tu máme štvrtý mesiac tohto roka. Apríl bude z pohľadu kinematografie naozaj bohatý. Dočkáme sa nielen množstva očakávaných filmov, ale zároveň napríklad aj premiéry poslednej série najpopulárnejšieho seriálu súčasnosti, Game of Thrones. Poď sa s nami ale teraz pozrieť na to, aké filmové pecky na teba čakajú v kinosálach po celom Slovensku.