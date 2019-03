BRATISLAVA - O niekoľko dní nás čaká oteplenie a svieže lúče jarného slniečka. To znamená, že by sme si mali spraviť aj poriadok vo svojom šatníku. Teplé bundy, kožuchy a čiapky treba vymeniť za niečo ľahšie, keďže nemusíme tak vrstviť, ako v predošlom období. S príchodom jari sa však zmenia aj trendy v obliekaní. Tu je niekoľko z nich, ktoré v tomto období budú in.