Zachráni ťa, keď nevychádzaš s peniazmi: Toto je pravidlo, ktorým by sa mal riadiť každý

BRATISLAVA - Osvojiť si základy finančnej gramotnosti má rozhodne zmysel. To, že sa o nej povinne neučí na školách, je veľká škoda, na ktorú vo väčšej či menšej miere doplácame takmer všetci. Neraz sa stáva, že vreckové či celú výplatu minieme rýchlosťou blesku, pričom do konca mesiaca trpíme na finančné suchoty. Nemusí to byť tak. Ako si rozumne rozvrhnúť výdavky, aby si mal na všetko čo potrebuješ, ťa naučí toto jednoduché finančné pravidlo.