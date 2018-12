Ak nechceš zbankrotovať pri kúpe vianočných darčekov: Čo najskôr si osvoj týchto 8 rád od finančných expertov

BRATISLAVA - Obdarovať niekoho je naozaj skvelý pocit. Najmä ak si naši blízki nájdu pod stromčekom to, po čom túžili už celé veky. No nejeden človek pri kúpe vianočných darčekov stojí pred vážnou dilemou. Ako obdarovať milovaných a pritom absolútne nezbankrotovať? Našťastie finanční experti myslia aj na to. Preto nám prezradili zopár skvelých tipov pri kúpe vianočných darčekov, ktoré stojí za to si osvojiť.