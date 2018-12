Uteč od všetkého toho predvianočného zhonu: Tieto filmy ovládnu v decembri naše kiná

BRATISLAVA - #Koniec roka sa už nezadržateľne blíži a ty už pravdepodobne panikáriš z toho, že nemáš nakúpené darčeky takmer pre žiadneho člena rodiny. V škole zachraňuješ pred skúškovým čo sa dá a všetko ti už začína akosi prerastať cez hlavu. My ťa úplne chápeme a odporúčame ti, aby si aspoň na pár hodín od všetkého vypol. A kde sa ti to podarí lepšie, ako vo svete plnom fikcie, napínavých príbehov a dychberúcich zážitkov? Poď sa s nami pozrieť na to, aké ťaháky na teba čakajú v decembri v kinosálach po celom Slovensku.