BRATISLAVA - Málokto by bol predpokladal, že práve tenisky s hrubou podrážkou, ktorých poslaním má byť komfort a nie štýl, sa stanú súčasným trendom. Všetko je to vďaka ,,high-fashion“ značkám ako napríklad Balenciaga, ktorá priniesla v roku 2017 tento trend späť. Nemusíš byť zúfalý, rovnaký štýl tenisiek nájdeš skoro u každej z tvojich obľúbených značiek. A to za cenu, ktorá až tak nezabolí tvoju peňaženku.