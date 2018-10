Vieme, ako vyzerať štýlovo aj na jeseň: Horúci kandidáti na kúsky, ktoré by si mal zaradiť do šatníka

BRATISLAVA - Aj keď sa vonku ešte objavia záblesky babieho leta, treba povedať, že jeseň je tu v plnej sile. A tak určite môžeme očakávať ďalší rapídny prechod z leta do zimy. Mať koženú bundu je síce super, ale tá ťa už neohreje. Akými kúskami sa teda zásobovať pred chladným obdobím? A vieš, čo je túto sezónu trendy? My ti poradíme niekoľko kúskov, ktoré by si rozhodne nemal obísť a na jeseň budeš vyzerať s nimi rozhodne super.