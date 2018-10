BRATISLAVA - #Niektorým možno občas napadne, že by si radi našli vo svojej poštovej schránke nejaký list, pohľadnicu, či aspoň povzbudivý odkaz písaný rukou, ktorý by bol len a len pre teba. Skús si teraz predstaviť, že by ti odkaz s peknou myšlienkou alebo básňou neprišiel do schránky, ale objavil by sa náhodne, niekde na ulici či v kaviarni, kde čakal na správneho adresáta.