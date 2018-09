BRATISLAVA - Ako správna cestovateľská duša rozhodne potrebuješ spoznávať nové miesta a krajiny. So mnou to nie je inak. Mal som to šťastie a pred pár dňami som sa vrátil zo Srí Lanky a Maldív. Na prvý pohľad relatívne podobné, exotické krajiny. Opak je ale pravdou.