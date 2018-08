BRATISLAVA - #Pred pár mesiacmi som sa rozhodla odcestovať sama na menší výlet do Talianska. Šokovalo ma, s koľkými negatívnymi reakciami som sa stretla, keď som môj zámer vycestovať sama niekomu spomenula. Väčšinou sa tieto reakcie týkali obáv o moju bezpečnosť a často sa spomínal názor, že žena by sama cestovať nemala, pretože je to pre ňu nebezpečnejšie ako pre muža.