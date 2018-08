Dievčatko (6) tajne nakúpilo na maminu kartu hračky za stovky eur: Ale ten dôvod vás rozplače

Mama Kaitlin ju nechala, nech si sama vyberie narodeninový darček cez spoločnosť Amazon. Dievčatko si síce objednalo iba bábiku Barbie, ale neskôr si chcelo skontrolovať stav svojej objednávky. Žena zrejme neodhadla šikovnosť svojej dcéry, keď jej dala možnosť dostať sa ku všetkým kódom a heslám na webstránku, ktoré potom dcérka použila bez jej vedomia. V tomto prípade sa však mama nemohla vôbec hnevať. Jej dcérka si síce dodatočne objednala detský tovar v hodnote 350 dolárov (307 eur), ale bolo to s tým najlepším úmyslom - chce ich totiž darovať detskej nemocnici, v ktorej kedysi ležala a chcela takto potešiť choré deti.

"Pozrite sa, čo urobila moja malá sesternica. Sama objednala hračky a videohry pre detskú nemocnicu bez toho, aby o tom vedeli jej rodičia," okomentovala príbuzná dievčatka fotku pri veľkých škatuliach.

My badass little cousin ordered $300 worth of toys w/o my aunt & uncle knowing. This is a picture of how everyone found out. pic.twitter.com/wHWVhsMBYI