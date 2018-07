Poriadne nechutné: Opravári počítačov prezradili, aké lahôdky objavili v našich zariadeniach

BRATISLAVA - Občas sa to pokazí. Notebook akosi nefunguje ani po dvadsiatom reštarte a väčšinou, keď sme už vyčerpali všetky nám známe možnosti, obrátime sa na tých, čo tomu rozumejú viac než my. Nemusí to byť profesionálny opravár. Niekedy aj sused z vedľajšieho vchodu dokáže podať prvú pomoc nášmu počítaču. A tí, ktorí sa tomu venujú nejaký ten piatok, sa v anonymnom priestore internetu podelili, čo všetko objavili počas opravy počítača. Z niektorých vecí určite príde nevoľno aj vám!