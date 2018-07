FOTOREPORTÁŽ Kurz socializmu: S takýmto táborom sa študenti len tak nestretnú

BRATISLAVA/PRAHA - Kurzy pre študentov môžu mať rôzne zameranie, ale ten, ktorý koncom júna absolvovali českí gymnazisti z Hradca Králové, má tak trochu zvláštnu príchuť. Žiaci sa v tábore totiž vrátili späť v čase, a to priamo do obdobia socializmu, aby v neďalekej Trhovej Kamenici zistili, ako sa vtedy žilo. Nechýbali úderné transparenty či pochody "pionierov" s obrazmi bývalého československého prezidenta Gustáva Husáka a tvorcu moderného komunizmu Vladimíra Iljiča Lenina.

Približne 140 študentov tretieho ročníka gymnázia, ktorí sa štvordňového kurzu v tábore Chrudimka zúčastnili, muselo používať oslovenie "Česť práci, súdruh". Deti taktiež podľa portálu idnes.cz nesmeli mať na sebe moderné oblečenie a používať mobily alebo laptopy. Kvôli autentickosti si navliekli červené trenky, biele tielka či svetlé košele a nechýbali ani podkolienky a červené šatky.

Zdroj: Michaela Endrštová/iDNES.cz/Profimedia

Na schôdzach sa spievali socialistické piesne, vyznamenávali sa najlepší zväzáci, oceňovali sa najkrajšie chatky s výzdobou oslavujúcou Sovietsky zväz. "Je to hrozné vymývanie mozgu. Keď sme mali o niečom hlasovať, ani sme sa nad tým nezamysleli, jednoducho sme pre to zdvihli ruku. Páčilo sa mi to, rozhodne to bolo dosť autentické," uviedol jeden zo študentov.

Kurz vznikol na Královohradeckom Gymnáziu J. K. Tyla pred trinástimi rokmi. Keďže na klasickú výučbu problematiky socializmu v rámci bežných hodín nezostávalo veľa času, rozhodli sa deti zoznámiť s každodenným životom sedemdesiatych, osemdesiatych rokov trochu inak, aby vedeli, s čím museli ich rodičia každý deň zápasiť. Veľa záviselo napríklad na ich angažovanosti v strane alebo povolaní. O prijatí na školu nerozhodoval iba výsledok testu, ale aj to, z akej rodiny uchádzač pochádza.

Na kurze prebiehalo simulovanie najrôznejších situácií, či už problematika vycestovania do zahraničia, prijímacie konanie, prvomájový sprievod, deťom sa tiež premietali dobové dokumenty. Študenti si pred príchodom na kurz vyžrebovali, aké povolanie majú ich rodičia a či sú v strane. Ak boli členmi KSČ, dostali za to päť bodov, ktoré ich zvýhodnili na prijímacom teste na vysokú školu. Za rodičov, ktorí boli vylúčení zo strany, dostali naopak mínus desať bodov.

"Nečakal som, že bol režim až taký prísny, že sa na niektorých veciach toľko bazírovalo, že buzerácia bola až taká veľká. Prekvapila ma úroveň osobných detailov, ktoré sa zbierali o človeku, že sa v prihláške na vysokú zachádzalo do takých detailov, ako kto a kedy bol na vojne a podobne," prezradil ďalší študent.

Deti si vyskúšali tiež nakupovanie za socializmu, kedy bol v obchodoch len obmedzený sortiment a ku Coca-cole či kvalitnej čokoláde z Tuzexu sa dostali iba deti, ktoré si vyžrebovali, že ich rodičia pracujú v zahraničí. Študenti sa zhodli na tom, že bol pre nich kurz poučný a že by v dobe, v ktorej vyrastali ich rodičia, žiť nechceli. Chýbal im individualizmus a sloboda, teraz svoje názory môžu vyjadriť verejne a nemusia sa za ne hanbiť.