AKTUÁLNE Nehoda v tuneli Višňové! Zrazili sa dve dodávky! Jednu rúru v smere na Martin museli UZAVRIEŤ

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
VIŠŇOVÉ - V tuneli Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala došlo v utorok doobeda k stretu dvoch dodávok v pravej tunelovej rúre v smere na Martin. Informovala o tom polícia na portáli Ministerstva vnútra SR. Žilinská krajská polícia upozornila, že tunel je z bezpečnostných dôvodov dočasne uzatvorený. Premávka je odklonená na obchádzkovú trasu.
„Vyzývame vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie v tuneli, neprekračovali najvyššiu dovolenú rýchlosť a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od vozidla jazdiaceho pred ním,“ zdôraznila polícia. Obchádzková trasa pri uzatvorenom tuneli vedie po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.