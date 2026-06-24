Vyhorenie dnes netrápi len manažérov: Túto pomoc máte zadarmo

Dlhodobý stres, únava, tlak v práci, starostlivosť o rodinu či zdravotné problémy. Mnohí ľudia fungujú na hranici svojich síl celé mesiace a nepripúšťajú si, že by mohli potrebovať pomoc. Často si hovoria, že stačí viac oddychu, dovolenka alebo voľný víkend. Niekedy však nejde len o únavu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
ROZLÚČKA veľvyslanca na Cypre: Vystrieda ho Radačovský, ktorý si vyzliekol sako a posielal poslanca VON oknom!
Zuzana Čaputová opäť na verejnosti: FOTO V Taliansku doslova žiarila! Ušla sa jej nesmierna pocta