AKTUÁLNE Na Slovensku potvrdili nákazu v dvoch chovoch zvierat! ZÁKAZ predaja surového mlieka

BRATISLAVA - Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) potvrdila prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy v dvoch chovoch hospodárskych zvierat. Oznámenie prichádza v období, keď sú kliešte mimoriadne aktívne a riziko prenosu nákazy je na vrchole.
Podľa správy úradu existuje zvýšené riziko, že sa vírus môže preniesť aj na ľudí prostredníctvom nepasterizovaného mlieka. ŠVPS SR upozorňuje, že nákaza sa môže šíriť „cez surové mlieko a výrobky z neho“.
Hlavný veterinárny lekár SR reagoval na situáciu okamžite a vydal mimoriadne núdzové nariadenie, ktoré sa týka všetkých salašov oviec a kôz. „Pre všetkých chovateľov (vlastníkov a držiteľov) oviec a kôz na pastve platí nariadenie neuvádzať na trh surové ovčie alebo kozie mlieko a výrobky z neho bez pasterizácie počas celej salašníckej sezóny, ak sa v odobratej vzorke potvrdí laboratórnym vyšetrením prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy,“ píše ŠVPS SR.
Prečo je opatrenie dôležité
Kliešťová encefalitída sa najčastejšie prenáša prisatím kliešťa, no odborníci upozorňujú aj na tzv. alimentárnu cestu — teda prenos cez potraviny. Najrizikovejšie je surové kozie mlieko, nepasterizované ovčie mlieko a čerstvé výrobky zo surového mlieka. Pasterizácia vírus spoľahlivo ničí, preto je tepelné ošetrenie mlieka kľúčové.
Úrad upozorňuje, že práve teraz je aktivita kliešťov najvyššia. Zvieratá na pastvinách sú vystavené zvýšenému riziku prisatia infikovaných kliešťov, čo môže následne ovplyvniť aj bezpečnosť mlieka.