Utorok9. jún 2026, meniny má Stanislava, zajtra Margaréta, Gréta

Slovensko čaká extrémne počasie: Najskôr horúčavy, potom BÚRKY... Aj intenzívne! Hrozia KRÚPY a silný vietor

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Topky)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Dnešok sa začne ako typický letný deň, no skončí sa veľmi dynamickým a miestami aj nebezpečným počasím. Do našej oblasti vrcholí prílev horúceho a vlhkého vzduchu od juhozápadu, ktorý vyženie teploty vysoko nad letné hodnoty. Popoludní však situáciu zmení postupujúci studený front a počasie môže byť nebezpečné. Hrozia totiž opäť búrky.

Už od rána bude počasie jasné a rýchlo sa oteplí. Teploty sa počas dňa dostanú na +25 až +30 °C, pričom na juhu Slovenska prekonajú aj hranicu tropických +30 °C. Vzduch však nebude len teplý, ale aj mimoriadne vlhký, čo spôsobí výrazné dusno, píše iMeteo.sk.

Vlhký vzduch znižuje schopnosť tela ochladzovať sa potením, preto bude pocitová teplota vyššia než hodnoty na teplomere. Oblečenie sa bude lepiť na telo a pobyt vonku bude pre mnohých nepríjemný.

Zlom príde popoludní alebo večer

V druhej polovici dňa začne od západu postupovať studený front, ktorý prinesie zmenu počasia. Práve na západnom a severozápadnom Slovensku sa očakávajú prvé búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Najpravdepodobnejší scenár počíta s tým, že už po 14:00 h začnú na západe vznikať jednotlivé búrkové bunky. Tie môžu rýchlo zosilnieť a priniesť prívalové dažde, krúpy a silné nárazy vetra Búrky sa budú presúvať smerom na severovýchod a postupne sa spájať do väčších celkov. Za nimi by mal doraziť rozsiahlejší dážď.

Výstrahy pred nimi vydali meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pre všetky okresy okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja. Platia už od 12.00 h do polnoci. Ústav počíta s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varovali meteorológovia.

Meteorológovia však pracujú aj s druhým variantom. Ten predpokladá, že studený front sa môže oneskoriť a búrky sa vytvoria až v podvečer. V takom prípade by sa sformovala súvislá línia búrok, pri ktorej by bol najvýraznejším sprievodným javom silný vietor. Tento scenár by priniesol o niečo slabšie búrky než prvá možnosť.

Presný vývoj bude závisieť od toho, ako rýchlo sa vzduch nad Slovenskom prehrieva a ako sa bude studený front pohybovať. Jasnejšie bude okolo poludnia, keď budú k dispozícii aktuálne merania atmosféry.

Viac o téme: TeploPočasieBúrky
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

KOŠICE: Koncert kapely Kaschauer Klezmer Band v synagóge
KOŠICE: Koncert kapely Kaschauer Klezmer Band v synagóge
Správy
Hospodárová výrazne schudla, s niečím si však nevie poradiť: Toto je môj kardinálny problém!
Hospodárová výrazne schudla, s niečím si však nevie poradiť: Toto je môj kardinálny problém!
Prominenti
Znamenia s najsilnejšou intuíciou
Znamenia s najsilnejšou intuíciou
Feminity TV

Domáce správy

Slovensko čaká extrémne počasie:
Slovensko čaká extrémne počasie: Najskôr horúčavy, potom BÚRKY... Aj intenzívne! Hrozia KRÚPY a silný vietor
Domáce
FOTO Ilustračné foto
Polícia vyšetruje napadnutie na Miletičovej, pátra po páchateľovi
Domáce
Tomáš Drucker
Schôdza k odvolaniu Druckera nebola, poslanci sa ju pokúsia otvoriť v stredu
Domáce
NBÚ varuje: Na Slovensku prebieha nebezpečná phishingová kampaň, útočníci cielia na e-maily firiem aj úradov
NBÚ varuje: Na Slovensku prebieha nebezpečná phishingová kampaň, útočníci cielia na e-maily firiem aj úradov
Regióny

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
Netanjahu zase dostal vynadané: Trump si nebral servítky! Ignorantstvo a stupidita
Zahraničné
FOTO Desivá bilancia zemetrasenia: Na
Desivá bilancia zemetrasenia: Na Filipínach hlásia 37 mŕtvych a stovky zranených!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ DRÁMA pri Hormuzskom prielive:
DRÁMA pri Hormuzskom prielive: PADOL americký vrtuľník s vrcholnými predstaviteľmi, Biely dom mlčí!
Zahraničné
Jagger zomrel na prespávačke.
Obrovská rodinná tragédia: Chlapček (†5) zomrel na prespávačke! Blízki sú zdrvení
Zahraničné

Prominenti

Hana Gregorová na krste
Gregorovej ostrý odkaz mladým herečkám: Všetko vnímate ako sexuálne obťažovanie! Takto to vidím ja
Domáci prominenti
Patrick Bruel
Slávneho herca vzali do väzby: Vyšetrujú ho pre podozrenie zo sexuálnych útokov!
Zahraniční prominenti
Marius Borg Høiby
Škandalózny syn princeznej: Po 4 mesiacoch vo väzbe... Súd ho chce prepustiť, prokuratúra namieta!
Zahraniční prominenti
Chantal Škamlová sa stala
Zo známej tenistky je mama a z bývalej missky teta: Priviedla na svet dcérku Emmu Rose!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Nevesta šokovala internet priehľadnými svadobnými šatami: Ľudia si všimli jeden zvláštny detail
Zaujímavosti
Žihadľovka obrovská
Šok v Šali: Ľudí vystrašil obrovský hmyz, odborníci upokojujú situáciu
Zaujímavosti
Myslíte si, že ústnu
Myslíte si, že ústnu vodu používate správne? Zubár varuje pred 5 chybami, ktoré môžu poškodiť zuby aj ďasná
Zaujímavosti
Napúšťate bazén? Pozor na
Napúšťate bazén? Pozor na chyby, ktoré môžu ovplyvniť vodu
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Tisíce zákazníkov čaká veľká zmena: Telekom pohltí známu značku, tá definitívne skončí!
Tisíce zákazníkov čaká veľká zmena: Telekom pohltí známu značku, tá definitívne skončí!
Čas na lacné nákupy z Číny sa kráti: Na zásielky dopadnú nové poplatky, pozor na ich výpočet a termíny!
Čas na lacné nákupy z Číny sa kráti: Na zásielky dopadnú nové poplatky, pozor na ich výpočet a termíny!
Tisíce vodičov na to čakali roky: Pri Bratislave sa končí megastavba, pozor na posledné veľké uzávery! (foto)
Tisíce vodičov na to čakali roky: Pri Bratislave sa končí megastavba, pozor na posledné veľké uzávery! (foto)
Jedlo, handry, zábava: Slováci si hromadne uťahujú opasky. Priznali, čo škrtajú ako prvé!
Jedlo, handry, zábava: Slováci si hromadne uťahujú opasky. Priznali, čo škrtajú ako prvé!

Šport

Medailová žatva pre Slovensko: Iba 16-ročný Alex Mjartan sa stal majstrom Európy!
Medailová žatva pre Slovensko: Iba 16-ročný Alex Mjartan sa stal majstrom Európy!
Ostatné
Veľký návrat tenisového kráľa a gentlemana: Roger Federer sa predstaví na US Open
Veľký návrat tenisového kráľa a gentlemana: Roger Federer sa predstaví na US Open
US Open
MS VO FUTBALE 2026 Kompletný program deň po dni: Čaká nás neuveriteľná nádielka zápasov
MS VO FUTBALE 2026 Kompletný program deň po dni: Čaká nás neuveriteľná nádielka zápasov
MS vo futbale-Progam a výsledky
Vyradil Barcelonu a vyhral všetko, čo sa dalo: Ikonický hráč Liverpoolu ukončil kariéru
Vyradil Barcelonu a vyhral všetko, čo sa dalo: Ikonický hráč Liverpoolu ukončil kariéru
Premier League

Auto-moto

TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
Klasické testy
BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
Ekonomika
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Predstavujeme
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Životopis, ktorý personalista nehodí do koša za 6 sekúnd: Týchto 5 vecí z neho okamžite vymažte
Životopis, ktorý personalista nehodí do koša za 6 sekúnd: Týchto 5 vecí z neho okamžite vymažte
CV a motivačný list
Kariéra EXPO mieri do Košíc: Pozrite si kompletný program hlavného pódia a Skills zóny, ktorý vás posunie vpred
Kariéra EXPO mieri do Košíc: Pozrite si kompletný program hlavného pódia a Skills zóny, ktorý vás posunie vpred
Hľadám prácu
Žiar nad Hronom: Do vynoveného kaštieľa hľadá mesto nového kastelána
Žiar nad Hronom: Do vynoveného kaštieľa hľadá mesto nového kastelána
Domáce
Prežiť nočnú šichtu a nezblázniť sa: Ako oklamať biologické hodiny a čo (ne)jesť, aby telo netrpelo
Prežiť nočnú šichtu a nezblázniť sa: Ako oklamať biologické hodiny a čo (ne)jesť, aby telo netrpelo
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Nadýchaná piškóta a malinový krém: Letný hrnčekový dezert, ktorý zvládnete do hodiny.
Nadýchaná piškóta a malinový krém: Letný hrnčekový dezert, ktorý zvládnete do hodiny.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Prečo mäso na grile zhorkne? Čím nahradiť med v marináde
Prečo mäso na grile zhorkne? Čím nahradiť med v marináde
Rady a tipy
Trik záhradných šéfkuchárov: Ako vyčistiť gril bez kvapky chémie
Trik záhradných šéfkuchárov: Ako vyčistiť gril bez kvapky chémie
Rady a tipy

Technológie

Trump tvrdí, že nemenovaný liek pomohol ľuďom, ktorých označil za mŕtvych. Pri umierajúcich pacientoch je to nebezpečná veta
Trump tvrdí, že nemenovaný liek pomohol ľuďom, ktorých označil za mŕtvych. Pri umierajúcich pacientoch je to nebezpečná veta
Bulvár
Vedci našli nový spúšťač Alzheimerovej choroby aj látku, ktorá môže výrazne pribrzdiť jej postup
Vedci našli nový spúšťač Alzheimerovej choroby aj látku, ktorá môže výrazne pribrzdiť jej postup
Veda a výskum
Izrael a Irán hovoria o zastavení útokov. Trump tlačí na okamžité prímerie
Izrael a Irán hovoria o zastavení útokov. Trump tlačí na okamžité prímerie
Moderná vojna a konflikty
Ako prečítať QR kód z obrazovky telefónu bez druhého mobilu? Tento jednoduchý trik pozná len málokto
Ako prečítať QR kód z obrazovky telefónu bez druhého mobilu? Tento jednoduchý trik pozná len málokto
Návody

Bývanie

Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?

Pre kutilov

Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Náradie a stroje
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Záhrada
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tento kúsok z 90. rokov sa vracia do šatníkov: Nosili ho princezná Diana aj Sarah Jessica Parker, bude hitom leta
Móda
Tento kúsok z 90. rokov sa vracia do šatníkov: Nosili ho princezná Diana aj Sarah Jessica Parker, bude hitom leta
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovensko čaká extrémne počasie:
Domáce
Slovensko čaká extrémne počasie: Najskôr horúčavy, potom BÚRKY... Aj intenzívne! Hrozia KRÚPY a silný vietor
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Netanjahu zase dostal vynadané: Trump si nebral servítky! Ignorantstvo a stupidita
Nahé Češky v Tatrách
Domáce
Nahé Češky v Tatrách vyvolali hnev: Ľudia žiadajú tisícové pokuty, ochranári varujú pred ohrozením vzácnych tvorov!
DRÁMA pri Hormuzskom prielive:
Zahraničné
DRÁMA pri Hormuzskom prielive: PADOL americký vrtuľník s vrcholnými predstaviteľmi, Biely dom mlčí!

Ďalšie zo Zoznamu