Bratislavská polícia žiada o pomoc: 75-ročná Anna odišla na neznáme miesto a doteraz sa neozvala

BRATISLAVA - Polícia pátra po nezvestnej 75-ročnej Anne Gregussovej z Bratislavy. Naposledy ju videli 20. marca na ulici Kristy Bendovej v Bratislave. Odtiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Žena má 160 centimetrov, štíhlu zhrbenú postavu, šedivé vlasy a modré oči. Pohybuje sa pomocou turistickej paličky a má pri sebe hnedého psa - jazvečíka, priblížila hovorkyňa.
Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu ženy možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
