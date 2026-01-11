V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza! Utrpel zlomeninu

KOŠICE - V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza. Ako informoval denník, v sobotu (10. 1.) popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek. Následkom toho komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti, pričom ho čaká operácia.
„Chcem veriť, že nešlo o útok v súvislosti s prácou nášho kolegu. Očakávam, že polícia zaistí kamerové záznamy, páchateľa vypátra a vyšetrí motiváciu jeho konania,“ uviedol k incidentu pre SME šéfredaktor Roman Krpelan.
Odmietol lekárske ošetrenie
Polícia doplnila, že 70-ročného muža našiel náhodný okoloidúci sedieť na zemi pri toaletách, pričom odmietol lekárske ošetrenie a bol odprevadený domov. O udalosti bola polícia informovaná večer prostredníctvom príbuznej poškodeného. Policajti ho následne osobne kontaktovali a začali vykonávať potrebné úkony smerujúce k objasneniu skutku.
„Polícia verejnosť ubezpečuje, že v prípade intenzívne a aktívne koná. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, s tým, že vo veci sa začalo trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.