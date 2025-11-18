Utorok18. november 2025, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta, Liliana

Stovky eur navyše pre rodičov: Rezort práce predstavil dôležité zmeny v daňovom bonuse

BRATISLAVA - Rodičia na Slovensku by si už čoskoro mohli výrazne finančne prilepšiť. Poslanci v parlamente totiž predstavili návrh novely zákona o daňovom bonuse, ktorý by vrátil pravidlá späť k úprave platnej v roku 2024 – no s ešte štedrejšími podmienkami. Zmeny by tak znamenali stovky eur navyše pre tisíce rodín.

Najzásadnejšou úpravou je zvýšenie vekovej hranice, počas ktorej bude dieťa poberané v najvyššej kategórii daňového bonusu. Kým dnes platí, že plná suma rodičom patrí do 15 rokov veku dieťaťa, po novom by sa hranica posunula až do jeho 18. narodenín. A čo je ešte dôležitejšie – samotná výška bonusu sa má zvýšiť zo 100 eur na 140 eur mesačne.

Úplne sa má zrušiť doterajšie automatické ukončenie nároku po dosiahnutí 18 rokov. Rodičia tak budú môcť na dieťa poberať daňový bonus až do 25 rokov, ak sa mladý človek bude pripravovať na povolanie štúdiom – či už na strednej alebo vysokej škole.

Krátenie daňového bonusu bude minulosťou

Ďalšou veľkou zmenou je odstránenie krátenia daňového bonusu podľa výšky príjmu rodiča. Podľa tvorcov návrhu ide o zbytočné obmedzenie, ktoré často trestalo viacdetné rodiny bez ohľadu na ich reálne životné náklady. Novelou by sa teda pravidlá zjednodušili a bonus by sa poskytoval v plnej výške všetkým, ktorí naň majú nárok.

Ak parlament novelu schváli, nové pravidlá vstúpia do platnosti začiatkom roka 2026. Rodiny by tak už o niekoľko mesiacov mohli pocítiť citeľné zlepšenie svojho rodinného rozpočtu.

