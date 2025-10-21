SaS organizuje v Bratislave pochod: Chcú odvolanie šéfa SIS Gašpara

BRATISLAVA - Opozičná SaS organizuje v utorok podvečer v Bratislave pochod z Námestia SNP pred parlament. Žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.
„Pavol Gašpar od nástupu koná neprofesionálne a našej tajnej službe robí hanbu nielen doma, ale aj v zahraničí. Konšpiroval o prevrate, na ruke nosí tetovanie mafiána a pri dopravnej nehode zranil maloletú osobu. Bežný človek by už dávno poznal svoj trest za takúto riskantnú jazdu, no Pavol Gašpar nie,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.
archívne video
Gašpar naďalej odmieta kritiku
Gašpar naďalej odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Osobnú zodpovednosť prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu. Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločností, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol.