Štátny rozpočet 2026: Poslanci začali diskutovať o jeho návrhu na budúci rok

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v piatok podvečer diskutovať o zákone roka, teda návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Do rozpravy sa písomne prihlásilo viac ako 50 zákonodarcov, ďalší sa môžu následne prihlásiť ústne.
O rozpočte sa tento rok rokuje skôr ako zvyčajne. Tradične totiž býva schvaľovaný až na poslednej schôdzi NR SR na prelome novembra a decembra. Tento rok to musia poslanci stihnúť skôr, inak by vláda musela vzhľadom na koniec výnimky z dlhovej brzdy do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet.
Podľa návrhu rozpočtu by mal deficit verejných financií dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eura alebo 47,1 percenta HDP.